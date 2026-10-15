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Afyonkarahisar'da polis, lise öğrencilerine güvenlik ve siber zorbalık eğitimi verdi.

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Afyonkarahisar'da polis, lise öğrencilerine güvenlik ve siber zorbalık eğitimi verdi.
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Afyonkarahisar'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine güvenlik eğitimi verdi. Eğitimde polislik mesleği tanıtıldı; 112 Acil Çağrı Hattı, kişisel güvenlik, trafik, güvenli internet ve siber zorbalık konularında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik güvenlik ve bilinçlendirme eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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