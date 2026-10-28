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Muratlı'da okula gelmeyin diyen 9. sınıf öğrencisinin evinde suç unsuru bulunmadı

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Muratlı'da 9. sınıf öğrencisinin arkadaşlarına 'Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak' dediği iddiası üzerine evinde arama yapıldı. Aramada suç unsuruna rastlanmazken öğrencinin ifadesi alındı, yalnız kaldığı için ilgi çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden biri, arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" deyince emniyet ve okul yönetimini harekete geçirdi. Öğrencinin ifadesine başvurulurken, evinde arama yapıldı.

İddialara göre, kısa süre önce Çorlu'dan Muratlı'ya taşınan Cezayir asıllı lise öğrencisi A.B.T., arkadaşlarına; "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Söz konusu söylemlerin ardından, öğrencinin yakın zamanda çevresine silahlardan bahseden cümleler kurduğu yönündeki iddialar üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemelerde hiçbir suç unsuruna rastlanmazken, öğrencinin yalnız kaldığı, hiç arkadaşının olmadığı için bu yolla ilgi çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli süreçte öğrencinin ifadesinin de alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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