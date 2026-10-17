Bilecik Bozüyük'te İmam Hatip öğrencilerinin projesi Türkiye birincisi oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Ortaokulu ve lise öğrencilerinin ortak çalışması, Türkiye birinciliği elde etti.

İmam Hatip Okullarının yeniden kuruluşunun 75. yılı kapsamında düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde, okul öğrencilerinin hazırladığı proje Kültür, Sanat ve Spor teması lise kategorisinde Türkiye birincisi seçildi. Proje kapsamında ortaokul öğrencilerinin yazdığı 'Geçmişe Vefa Geleceğe Şifa' masal kitabı ile lise öğrencilerinin çizimleriyle hazırlanan 'Vefa ve Şifa Macera Başlıyor' animasyon filmi ortaya çıkarıldı. Öğrencilerin yazı ve çizimlerini bir araya getiren çalışma, elde ettiği dereceyle Bilecik'e gurur yaşattı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, başarıda emeği geçen öğrencileri ve eğitimcileri tebrik ederek, "Öğrencilerimizin geçmişimizin değerlerini sanatla buluşturarak ortaya koyduğu bu çalışma bizleri gururlandırdı. Çocuklarımızın yalnızca dijital dünyayı takip eden değil, üreten ve bu dünyaya değer katan bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı