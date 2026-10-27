Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Emet'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde temel yaşam desteği atölyesi yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde temel yaşam desteği atölyesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen atölyede, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara temel yaşam desteği eğitimi verildi. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunumu deneyimledi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında, "Kalp Masajı ve Suni Solunum-Temel Yaşam Desteği" atölyesi gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya liderliğinde düzenlenen atölyede, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara temel yaşam desteği konusunda eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını deneyimleyerek acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemini öğrendi.

Hayat kurtaran bilgilerin aktarıldığı atölye ile katılımcıların temel yaşam desteği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'da insansı robotlar futbol müsabakasında karşılaştı

Yeşil sahalarda sıra dışı görüntü! Bu kez robotlar kozlarını paylaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Fon Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
Trump'tan seçimlere hile karıştıranları ihbar edenlere 1 milyon dolar ödül vaadi

Kesenin ağzını açtı! Trump'tan dev ödül vaadi
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü