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Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerine siber zorbalığı anlattı

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Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerine siber zorbalığı anlattı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine bilgilendirme yaptı. Öğrencilere 112, güvenlik, trafik, güvenli internet ve siber zorbalık konularında bilgi verildi; çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında da bilgilendirilen öğrencilere, dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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