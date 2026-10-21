Afyonkarahisar'da polis lise öğrencilerine siber zorbalığı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında da bilgilendirilen öğrencilere, dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı