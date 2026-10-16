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Lyon'da İsrail bayrağı sallayıp silah doğrultan kadına ertelenmiş 8 ay hapis verildi

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Lyon'da lise eylemlerinde İsrail bayrağı sallayıp eylemcilere silah doğrultan kadına 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağına hükmedildi. Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler bir aydır sürüyor.

Fransa'da liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler sırasında pencereden İsrail bayrağı sallayarak eylemcilere silah doğrultan kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Lyon kentinin 8. bölgesinde 8 Ekim'deki lise eylemleri sırasında 61 yaşındaki bir kadın, aralarında Filistin destekçilerinin de bulunduğu liseli eylemcilerin sokaktan geçtiği sırada evinin penceresinden İsrail bayrağı sallayarak onları provoke etti ve ardından eylemcilere silah doğrulttu.

Lyon'da mahkeme, söz konusu kadının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ile 5 yıl silah bulundurma ve taşıma yasağı getirilmesine hükmetti.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler bir aydır devam ediyor. Yer yer kefiye takan eylemcilerin bulunduğu gösterilerde, Filistin'e destek sloganları atılıyor.

Kaynak: AA
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