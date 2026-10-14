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Balıkesir'de lise öğrencileri BAÜN Botanik Bahçesi'nde bitkileri inceledi

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Balıkesir'de lise öğrencileri BAÜN Botanik Bahçesi'nde bitkileri inceledi
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BAÜN Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi iş birliğiyle Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencilerine "Bitkilerin Gizemli Dünyasını Keşfediyoruz" etkinliği düzenlendi. Öğrenciler bitki çeşitliliği, herbaryum çalışmaları ve bitkilerin korunmasına yönelik uygulamalar hakkında bilgi edindi.

BAÜN Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla "Bitkilerin Gizemli Dünyasını Keşfediyoruz" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilim İletişimi Ofisi, bilimi toplumun farklı kesimleriyle buluşturmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) desteğiyle yürütülen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla "Bitkilerin Gizemli Dünyasını Keşfediyoruz" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Zamanın Ötesindekiler: Geçmişten Geleceğe Bilim" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, BAÜN Rektör Yardımcısı ve Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatih Satıl, öğrencilere bitki çeşitliliği, herbaryum çalışmaları ve bitkilerin korunmasına yönelik bilimsel uygulamalar hakkında bilgi verdi. Merkezi ziyaret eden öğrenciler, bitki örneklerinin bilimsel araştırmalardaki yeri, bitki kurutma teknikleri ve örneklerin uygun şartlarda korunmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi edinirken herbaryum koleksiyonlarının bitki türlerinin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemini de öğrendi.

Programın devamında BAÜN Botanik Bahçesi'ni gezen öğrenciler, farklı bitki türlerini ve özelliklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından bitkilerin doğal yaşam alanları, ekosistemlerin devamlılığındaki rolleri ve biyoçeşitliliğin korunmasının önemi hakkında bilgilendirilen öğrenciler, bitki çeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi edindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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