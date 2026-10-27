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Datça'da lise Genç AR-GE ekibi kıyı ekosistemlerini öğrenmek için denize açıldı

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Datça'da lise Genç AR-GE ekibi kıyı ekosistemlerini öğrenmek için denize açıldı
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Datça'da lise öğrencileri kıyı ekosistemlerini öğrenmek için tekne gezisine katıldı. Gezide Akdeniz foklarının yaşam alanları, bitki örtüsü, su kaynakları ve arıcılık hakkında bilgi eden öğrencilerin çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam duyarlılığının artırılması hedeflendi.

Datça ilçesinde lise öğrencileri entegre çevre ve sürdürülebilirlik için denize açıldı.

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi "Genç AR-GE" ekibi öğrencileri, "Yeşil Vatan, Sürdürülebilirlik ve Doğal Yaşam" çalışmaları kapsamında Datça kıyılarına yönelik tekne gezisine katıldı.

Öğretmenler Büşra Aydın ve Resmiye Erden rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kıyı ekosistemleri, Akdeniz foklarının yaşam alanları, bölgenin doğal bitki örtüsü, su kaynakları ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

Etkinlikle öğrencilerin çevre bilincinin artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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