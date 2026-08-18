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Melikgazi Kayseri Basketbol'da Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Sağlık Kontrolleri Tamamlandı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenör Emin Süel, teknik ekip ve 6 oyuncu Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji ve dahiliye muayeneleri ile kan örnekleri alınan takımda Başantrenör Süel, yeni sezon öncesi daha güçlü bir takım kurma hedefinde olduklarını belirterek, 'Takımı hak ettiği yere taşıyacağız' dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da teknik ekip ile 6 oyuncu sağlık kontrolünden geçti.

Sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol'da Başantrenör Emin Süel, teknik ekip ve oyuncular Feray Dalkılıç, Fatma Melis İblikci, İnci Güçlü, Rana Uçar, Gamze Takmaz ve Hatice Pelin Gülçelik Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Oyuncular ve teknik ekip kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği verdi.

Sağlık kontrolünün ardından açıklama yapan Başantrenör Emin Süel, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve takımı yeni oluşturduklarını söyleyerek, "Daha güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu camiada uzun yıllar farklı görevlerde bulundum. Bu sezon Süper Lig'de de elimden geleni yapıp takımı hak ettiği yere taşımaya çalışacağız. İnşallah iyi bir sezon olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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