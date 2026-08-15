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Kayseri'de Kadınların Kamelya Kavgası Cep Telefonuna Yansıdı

Kayseri'de Kadınların Kamelya Kavgası Cep Telefonuna Yansıdı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mahallede kamelyada oturan iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede saç başa kavgaya dönüştü. Kadınlar, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden yerde yuvarlanarak kavga etmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sona ererken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mahallede kamelyada oturan 2 kadın arasında çıkan tartışma saç başa kavgaya dönüştü. Kadınlar, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta bulunan kamelyada oturan 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çevredeki komşuların müdahalesine rağmen kadınların tartışması saç başa kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kadınlar, yerde yuvarlanırken, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeyi sürdürdü. Vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu.

O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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