Festivalde Afet ve Yangın Bilinci Anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Zile 38 Kültür Mirası ve Anadolu Kerpiç Mimarisi Festivali'nde vatandaşlara yangın ve afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde afet bilincinin ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda festival alanında oluşturulan bilgilendirme noktasında vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, yangın güvenliği, ev kazalarına karşı alınabilecek önlemler ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemi anlatılırken, günlük yaşamda karşılaşılabilecek risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Festival kapsamında çocuklar için hazırlanan itfaiye parkuru da ilgi gördü.

Baretlerini takarak parkura katılan çocuklara, oyun ve eğlence eşliğinde afet bilinci, yangından korunma yöntemleri ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri anlatıldı.

Uygulamalı etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de küçük yaşta güvenlik bilinci kazanması amaçlandı.

Kaynak: AA