Haberler

Kayseri'de rezidansta rahatsızlanan kişi öldü

Kayseri'de rezidansta rahatsızlanan kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı Gülük Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında konaklayan S.D. (58) fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra S.D. ile aynı odada kalan ve ismi öğrenilemeyen kişinin ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.D'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Kaynak: AA
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Minik taraftara korkulu dolu anlar yaşatan holigan için hesap vakti
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
'Sivrihisar cebesi'ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor

Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj: Hak ettiğini aldı

Ukraynalı komutandan öldürülen Türk denizcinin kardeşine hadsiz mesaj