Kayseri'de rezidansta rahatsızlanan kişi öldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansta rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı Gülük Mahallesi'nde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında konaklayan S.D. (58) fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra S.D. ile aynı odada kalan ve ismi öğrenilemeyen kişinin ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinde S.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.D'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ismi öğrenilemeyen kişi de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Kaynak: AA