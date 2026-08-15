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Milli Sporcu Öner Bozbıyık'tan Kayseri'ye Şampiyonluk Ziyareti

Milli Sporcu Öner Bozbıyık'tan Kayseri'ye Şampiyonluk Ziyareti
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Mısır'da düzenlenen Cairo World Boccia Challenger Turnuvası'nda şampiyon olan Milli Sporcu Öner Bozbıyık, rampa operatörü Sema Bozbıyık ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Kabakcı, başarılarından dolayı ikiliyi tebrik ederek, şampiyonluğun genç sporculara ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Mısır'da düzenlenen Cairo World Boccia Challenger Turnuvası'nda önemli bir başarıya imza atarak şampiyonluk elde eden Milli Sporcu Öner Bozbıyık; Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk başarısında büyük emeği bulunan rampa operatörü Sema Bozbıyık'ın da yer aldığı ziyarette, turnuvada elde edilen başarı ve boccia branşının gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; milli sporcu Öner Bozbıyık'ı ve rampa operatörü Sema Bozbıyık'ı tebrik ederek, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Kabakcı; Öner Bozbıyık'ın azmi, mücadelesi ve elde ettiği şampiyonluğun genç sporcular için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, milli sporcu ve Sema Bozbıyık'a başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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