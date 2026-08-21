Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi evinde öldürüldü.

Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden ev sahibinin cesedi ise morga kaldırıldı.

Kaynak: AA