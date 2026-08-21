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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir evde çıkan bıçaklı kavgada 59 yaşındaki H.K., tartışmanın büyümesi sonucu bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Tartışmanın nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden H.K.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi evinde öldürüldü.

Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden ev sahibinin cesedi ise morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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