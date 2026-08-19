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Kayseri Kadın FK'nın Rakipleri Belli Oldu

Kayseri Kadın FK'nın Rakipleri Belli Oldu
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2026-2027 Sezonu Suwen Kadın Futbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı. Kayseri Kadın Futbol Kulübü ilk hafta evinde Sultanbeyli Gücü FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 10. ve 11. haftalarda üst üste deplasmanda oynayacak. Yeni sezon 29 Ağustos 2026'da başlayacak.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ilk haftasında evinde Sultanbeyli Gücü FK ile oynayacak.

2026-2027 Sezonu Suwen Kadın Futbol Süper Ligi fikstür çekimi yapıldı. Kayseri Kadın FK Kulübü adına fikstür çekimine Başkan Osman Bahadır Kökoğlu katıldı. 16 takımın mücadele vereceği ve 30 hafta sürecek yeni sezonda boy gösterecek olan Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ilk hafta evinde Sultanbeyli Gücü FK'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 10 ve 11. haftada üst üste deplasmanda oynayacak. Yeni sezon 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlayacak. Kayseri Kadın Futbol Spor Kulübü oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

1.Hafta: Sultanbeyli Gücü FK (E)

2.Hafta: 1207 Antalyaspor Kadın FK (D)

3.Hafta: Amed Sportif Faaliyetler (E)

4.Hafta: Yüksekova SK (D)

5.Hafta: Şile Bilgidoğa (E)

6.Hafta: Beşiktaş A.Ş (D)

7.Hafta: Safi MCL Bentonit Ünye (E)

8.Hafta: Fenerbahçe (D)

9.Hafta: Haymanaspor (E)

10.Hafta: Giresun Sanayi SK (D)

11.Hafta: Galatasaray (D)

12.Hafta: ABB Fomget SK (E)

13.Hafta: Bakırköy Kadın Futbol SK (D)

14.Hafta: Hakkarigücü Spor (E)

15.Hafta: Trabzonspor (D)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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