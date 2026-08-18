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CHP'li Türeli: Kadın cinayetleri kronik sorun; İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli

CHP'li Türeli: Kadın cinayetleri kronik sorun; İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli
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CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kayseri'de N.C.Ş. tarafından öldürülen 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın ardından yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin kronik bir sorun olduğunu belirterek, cezasızlığın sona erdirilmesini, kadınların güçlendirilmesini ve İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesini talep etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kayseri'de N.C.Ş. tarafından katledilen 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın ölümünün ardından, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitim, istihdam ve sosyal politikalarla kadınlar güçlendirilmeli; şiddetin kök nedenlerine yönelik bütüncül bir mücadele yürütülmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli ve sözleşmenin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri'de N.C.Ş. tarafından darp edilerek otelin 5'inci katından aşağı atılan 28 yaşındaki Selin Gökhan, hayatını kaybetti. Bu vahşet, Türkiye'de kadın cinayetlerinin ne denli can yakıcı ve kronik bir soruna dönüştüğünü bir kez daha acı biçimde ortaya koymuştur.  Kadınlar, günlük yaşamlarında şiddet baskısı altında, temel özgürlüklerinden mahrum bırakılarak yaşamak zorunda kalıyor; en yakınları tarafından tehdit ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaklaşımımız nettir: Devletin en temel görevlerinden biri, önleyici tedbirleri etkin biçimde uygulamak ve kadınların yaşam hakkını kayıtsız şartsız korumaktır. Her kadın cinayeti, bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin acı bir sınavıdır.

Çağrımız şudur: Cezasızlık kültürü sona erdirilmeli, failler için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı ve kamu görevlilerinin ihmali hesap verilebilirlik çerçevesinde takip edilmelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitim, istihdam ve sosyal politikalarla kadınlar güçlendirilmeli; şiddetin kök nedenlerine yönelik bütüncül bir mücadele yürütülmelidir. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli ve sözleşmenin tüm hükümleri eksiksiz uygulanmalıdır."

Kaynak: ANKA
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