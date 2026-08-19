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İş başvurusu reddedilen şahıs otomobil çaldı

İş başvurusu reddedilen şahıs otomobil çaldı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) iş başvurusu için giden bir şahıs, başvurudan olumsuz yanıt alınca park halindeki bir otomobili çalarak kaçtı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) iş başvurusu için giden bir şahıs, başvurudan olumsuz yanıt alınca park halindeki bir otomobili çalarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından şahıs kısa sürede yakalanırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB 22. Cadde üzerinden bulunan bir firmaya iş başvurusuna giden Y.A. (27) başvurudan olumsuz yanıt alınca F.B.'ye ait 50 ACJ 361 plakalı Tofaş marka otomobili çalarak kaçtı. İşten çıktıktan sonra otomobilini bıraktığı yerde bulamayan F.B., polis merkezine giderek durumu anlattı. İhbar üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından Y.A.'yı yakalamak ve otomobili bularak, sahibine teslim etmek için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil Battalgazi Mahallesi Derebey Caddesi üzerinde boş bir arazide park halinde bulunurken, Y.A. da otomobilin bulunduğu park yerine yakın bir ikamette yakalandı. Kıskıvrak yakalanan Y.A., kendisine kelepçe takan polislere, bir şey yapmamış gibi 'nezarete mi atacaksınız? diye sorarak, hastalıklarını saymaya başladı. Karakola götürülen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Otomobil sahibine teslim edildi

Öte yandan, park halinde bulunan otomobil polis ekipleri tarafından sahibi F.B.'ye teslim edildi. Polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve otomobille kaza yaparak zarar verdiğini söyleyen F.B., "Saat 14 sularında iş yerime gelerek, aracımı park ettim. Oradan çalışma için işyerime gittim. Akşam 17.45'de çıktığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm, çalınmış. Kendi aramızda konuşurken, yan fabrikada arkadaşlar duymuş, onlar yanımıza geldiler. Aracımı çalan şahıs, o fabrikaya iş başvurusunda bulunmuş. Arkadaşı işe almamışlar. Sanırım biraz da alkollüymüş, o fabrikadaki arkadaşlar takip etmiş, şahıs benim aracıma binip, biraz oturduğunu görmüşler. Aracı çalıştırmış ve çalmış. Bende bunun üzerine polis ekiplerine şikayetçi oldum. Polisler aracımı buldu. Ancak aracımın da baya bir masrafı var. Her yerini kırmış aracın. Çalan şahıstan şikayetçiyiz ve mağduruz. Gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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