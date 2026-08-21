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AK Parti Yahyalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Yahyalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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Kayseri'de AK Parti Yahyalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de AK Parti Yahyalı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Yahyalı Belediyesi bahçesinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Haktan Ömeroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar katıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek, yarı olimpik yüzme havuzu ve 600 kişilik kongre merkezi projelerinin yapılacağını söyledi.

Öztürk, yatırımların Yahyalı'nın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ise teşkilat olarak vatandaşlarla iç içe çalıştıklarını, ilçenin ihtiyaç ve taleplerinin çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Özsoy'un da konuşma yaptığı toplantının son bölümünde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Kaynak: AA
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