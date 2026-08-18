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Rabia Coşkun kimdir? Rabia Coşkun neden gözaltına alındı?

Rabia Coşkun kimdir? Rabia Coşkun neden gözaltına alındı?
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Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplantıda yaptığı basın açıklamasının ardından gözaltına alındı. Coşkun hakkında, açıklamasındaki ifadeler nedeniyle TCK 217/A kapsamında soruşturma başlatıldı. Peki, Rabia Coşkun kimdir? Rabia Coşkun neden gözaltına alındı? Detaylar...

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 16 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen bir toplantıda yapılan basın açıklamasının ardından Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Rabia Coşkun kimdir? Rabia Coşkun neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

RABİA COŞKUN KİMDİR?

Rabia Coşkun, Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı olarak görev yapan isimdir.

Coşkun, 16 Ağustos 2026 tarihinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen toplantıda Turancı Dernekler Birliği adına düzenlenen organizasyonda basın açıklaması yaptı. Söz konusu toplantı, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu” protesto etmek amacıyla düzenlendi.

Toplantı sırasında Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki bazı söylemler daha sonra yargı sürecine konu oldu. Bunun ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

RABİA COŞKUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’u protesto eden Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun hakkında, açıklamasındaki ifadeler nedeniyle “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Coşkun gözaltına alınırken, bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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