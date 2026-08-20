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Kayseri'de 9 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

Kayseri'de 9 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan biri çocuk 3 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 9 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi 4341. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, itfaiye merdiveniyle balondan alınıp kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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