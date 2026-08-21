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Halat Çekme Hakemliği İçin Aday Kursu Düzenlenecek

Halat Çekme Hakemliği İçin Aday Kursu Düzenlenecek
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, halat çekme branşında hakemlik yapmak isteyen adaylar için 23 Ağustos'ta aday hakem kursu düzenleyecek. Kurs, müdürlüğün toplantı salonunda saat 09.00'da başlayıp 18.00'de sona erecek. Başvuru şartları arasında T.C. vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak (milli sporcular hariç), 18-55 yaş aralığında bulunmak, sağlık raporu sunmak ve altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya men cezası almamış olmak yer alıyor.

Halat çekme branşında hakemlik yapmak isteyen adaylar için 23 Ağustos'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aday hakem kursu düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kurs, müdürlüğün toplantı salonunda yapılacak. Saat 09.00'da başlayacak olan eğitim programı, 18.00'de sona erecek. Halat çekme branşında hakemlik yapmak isteyen adayların kursa katılabilmeleri için belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Aday hakem kursuna başvuracak kişilerde öncelikle T.C. vatandaşı olma şartı aranıyor. Adayların ayrıca en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Ancak milli sporcular için bu eğitim şartı aranmayacak. Başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından gün almış ve 55 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Hakemlik görevini yerine getirmeye engel herhangi bir zihinsel veya fiziksel sağlık sorunu bulunmadığının da sağlık raporu ile belgelenmesi isteniyor.

Adayların daha önce geleneksel spor dalları veya başka bir spor dalında hakem, sporcu ya da farklı bir görevde bulundukları sırada altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış olmaları gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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