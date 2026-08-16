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Kayseri'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 38 AKK 700 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 11. Cadde'de İ.İ. yönetimindeki 34 KZJ 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, İ.İ'nin kullandığı araçta bulunan M.İ. ve M.A. yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, kazanın ardından kaçan 38 AKK 700 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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