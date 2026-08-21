Kayseri Kadın Futbol'dan Haiti Milli Yıldızı Transferi

Kayseri Kadın Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Kuzey Makedonya 1. Liga ekiplerinden ZFK Ljuboten forması giyen profesyonel forvet Laurie-Ann Moise ile anlaşmaya varıldı. Kanada doğumlu yıldız oyuncu, aynı zamanda Haiti Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını güçlendirmek amacıyla dikkat çeken bir transfere imza attı. Kayseri temsilcisi, Kuzey Makedonya 1. Liga'da mücadele eden ZFK Ljuboten forması giyen profesyonel forvet Laurie-Ann Moise ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kanada doğumlu olan Laurie-Ann Moise, kariyerinde Haiti Milli Takımı formasını da giyerek uluslararası deneyim kazandı. Hücumdaki etkili oyunu, sürati ve gol yollarındaki becerileriyle öne çıkan oyuncunun, Kayseri Kadın Futbol'un yeni sezondaki hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kayseri Kadın Futbol tarafından yapılan transfer duyurusunda Laurie-Ann Mose için, "Güçlü, hızlı ve golcü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı