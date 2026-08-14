Kayseri'de bıçaklı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdikten sonra bıçakla saldırı sonucu bir kişinin öldürüldüğü cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin 2 kişiyi kovaladıkları ve bıçakla saldırdıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde iki şahıs, caddede yürüyen N.M. ve S.M'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, olayda S.M. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından N.M. ve S.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. S.M. hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırının ardından cep telefonunu gasp etmişler

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayet şüphelilerini yakalamak için geniş çapta çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, cinayeti E.T. (18) ve B.K.'nin (18) işlediği belirlendi. 2 şüphelinin saklandığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmalarda, şüpheliler E.T. ve B.K.'nın yabancı uyruklu şahısların telefonunu da gasp ettiği belirlendi. Yapılan aramalarda suça konu bıçak, biber gazı ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve B.K. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 2 şahıs, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet kamerada

Ayrıca, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirildikten sonra bıçakla 1 kişinin öldürüldüğü cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.T. ve B.K.'nın iki kişiyi kovaladıkları ve bıçakla saldırdıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı