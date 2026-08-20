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Kayseri'de 4 sürücüye 148 bin TL ceza

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 148 bin 719 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücüye toplam 148 bin 719 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya hesaplarında yer alan "Müziğinizi tüm mahalleye dinletmeyiniz", "Barbaros Mahallesi'nde her gece yaşanan gürültü", "Milleti ayağa kaldıran drift" ve "Mürekkep balığı gece mesaide" paylaşımlarına konu 4 aracı ve sürücülerini tespit etti.

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sürücülere toplam 148 bin 719 lira tutarında ceza kesen ekipler, ayrıca araçlardan birini 60 gün süreyle trafikten men etti.

Kaynak: AA
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