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Paralimpik Halter Milli Takımı Kayseri'de Kampta

Paralimpik Halter Milli Takımı Kayseri'de Kampta
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Paralimpik Halter Milli Takımı, Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde müsabakalara hazırlık için yoğun ve disiplinli kamp çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporculara başarılar dileyerek kampın verimli geçmesini temenni etti.

Paralimpik Halter Milli Takımı müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmak amacıyla Kayseri Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp çalışmalarını yoğun ve disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

Paralimpik Halter Milli Takımı, Kayseri'de gerçekleştirdiği kamp ve hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde ağırlanan milli sporcular, yoğun antrenman programıyla müsabakalara en iyi şekilde hazırlanıyor. Kamp sürecinde sporcuların çalışmaları yakından takip edilirken, hazırlıklarını verimli bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli destek sağlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için azim, kararlılık ve özveriyle çalışan milli sporcularımıza başarılar diliyor, Kayseri'deki kamp çalışmalarının verimli geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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