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Yeşilhisarda 1.5 metrelik sarı yılan yakalandı

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi kilcan Mahallesi'nde ay çekirdeği deposunda sarı yılan cinsi Zehirsiz bir tür vatandaşlar tarafından yakalandı.

Yeşilhisar’da Ay Çekirdeği Deposunda Sarı Yılan Paniği Yaşandı 

KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde ay çekirdeği deposuna giren yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki sarı yılan, vatandaşlar tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Yeşilhisar ilçesine bağlı Kilcan Mahallesi’nde meydana geldi. Ay çekirdeği deposuna giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşadı.

Yılan, Ahmet Avan isimli vatandaş tarafından elle yakalandı. Avan’ın yılanı yakalarken gösterdiği sakinlik dikkat çekti. Yakalanan yılan, daha sonra zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İş yeri sahibi ise yılanların doğa dostu olduğunu belirterek, “Buraya ay çekirdeği için gelen fareleri yakalamak amacıyla avlanmaya geliyorlar. Aslında yılanlar doğanın dengesinde önemli bir yere sahip” dedi.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanın yakalanma anları ise çevrede bulunan vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

Haber: Metin Değirmenci

Kaynak: Haber Platformu
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