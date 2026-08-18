Kayserili Sporcu Halil İbrahim Noğay U23 Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu

U23 Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele eden Kayserili sporculardan Halil İbrahim Noğay, kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayserili sporcu Halil İbrahim Noğay, U23 Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Noğay, bu başarısıyla Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Aynı şampiyonada Türkiye üçüncüsü olan Muhammed Arda Çetin de elde ettiği dereceyle büyük gurur yaşattı. Başarılı sporcular, antrenörleri Adem Karakaş ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Kabakcı, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı