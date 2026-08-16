Kayseri'de Korkutan Kaza: Otomobil Takla Attı, Yaralanan Olmadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil takla atarken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkiet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.K. yönetimindeki 68 ED 016 plakalı otomobille H.S. yönetimindeki 38 APR 399 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı