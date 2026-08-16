Haberler

Kayseri'de Korkutan Kaza: Otomobil Takla Attı, Yaralanan Olmadı

Kayseri'de Korkutan Kaza: Otomobil Takla Attı, Yaralanan Olmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobil takla attı. Kazada yaralanan olmazken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil takla atarken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Erkiet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.K. yönetimindeki 68 ED 016 plakalı otomobille H.S. yönetimindeki 38 APR 399 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Çıkarma gemileri devreye girdi! Bir ilimizin ciğerleri yanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi

Yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü

Sahilde vahşet! 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasını çıkarttıran taraftar hakkında gözaltı kararı

Minik taraftara korkulu dolu anlar yaşatan holigan için hesap vakti
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı

Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı