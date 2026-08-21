İŞKUR Kayseri'den 7 Ayda 15 Bin 452 Kişiye İş

İşkur Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak; 2026 yılının ilk 7 ayında 9 bin 617 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini, bu ziyaretlerde 38 bin 966 kişilik açık iş alındığını ve İŞKUR aracılığıyla 15 bin 452 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, kurumun Ocak - Temmuz dönemindeki çalışmaları ve aktif iş gücü programları hakkında bilgi verdi. Ak, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla ilk 7 ayda 9 bin 617 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini söyledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde 38 bin 966 kişilik açık işin alınarak sisteme yüklendiğini belirten Ak, bu açık işlere yönelik yapılan yönlendirmeler sonucunda İŞKUR aracılığıyla 15 bin 452 kişinin işe yerleştirildiğini ifade etti.

53 bin 743 kişi danışmanlık hizmetlerinden yararlandı

Ocak - Temmuz döneminde 39 bin 908 kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Ak, farklı gruplara yönelik iş arama becerileri eğitimlerinin de sürdürüldüğünü belirtti. Ak, "Adalet Bakanlığımız ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokole yönelik cezaevlerinde tahliyesine 2 ay kalan yükümlülülere, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine, Aile Destek Merkezi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki bireylere iş arama becerileriyle alakalı eğitimler verildi. Toplamda 53 bin 743 kişi iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinden yararlandırılmıştır" dedi.

2 bin 556 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalandı

Aktif iş gücü kapsamında yürütülen projelere de değinen Ak, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencilerinin iş disiplini kazanması ve iş gücü piyasasına hazırlanması açısından önemli bir program olduğunu söyledi. Program kapsamında öğrencilerin kendi üniversitelerinde ve kendi alanlarında çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Ak, "2 bin 556 öğrenci 2025-2026 yılında bu çalışmadan faydalandırılmıştır. Üniversitelerimizdeki rektörlerimiz ve öğrencilerimiz bu programdan çok memnun" diye konuştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplum Yararına Programlar ve İşgücü Uyum Programları hakkında da bilgi veren Ak, toplam 7 bin 738 kişinin bu programlardan faydalandığını ve süreçlerin devam ettiğini söyledi. Programların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de uygulanmasının planlandığını belirten Ak, ilanların açılmasının ardından başvuru sürecinin 5 gün süreceğini, programların ise Eylül ayının başında başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

"İşverenlerimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz"

İşverenlerin İŞKUR hizmetlerini tercih etmesinden dolayı teşekkür eden Ak, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işverenlerle toplu görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ak, iş arayan vatandaşların kendilerine uygun mesleklerle ilgili gelen mesajları takip etmelerinin önemli olduğunu belirterek, "İş arayanlarımız eğer ilgili meslekte kendilerine mesaj geldiğinde takipte kalırlarsa, işverenlerimizle onları buluşturduğumuzda verimli bir çalışma oluyor. Bu sürecimiz de devam ediyor. İş verenlerimize İŞKUR hizmetlerini tercih ettiği için, bizimle çalıştıkları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı