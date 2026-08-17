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Kayseri'de Görev Süresi Dolan Komutanlardan Vali Çiçek'e Veda Ziyareti

Kayseri'de Görev Süresi Dolan Komutanlardan Vali Çiçek'e Veda Ziyareti
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Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu. Vali Çiçek, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kayseri'de görev sürelerini tamamlayan Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar, Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek; şehirde sundukları hizmetler ve görevleri süresince gösterdikleri özverili çalışmalar dolayısıyla Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak ve 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğg. Volkan Ersun Acar'a teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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