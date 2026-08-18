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MHP'li Ersoy'dan Pınarbaşı'na Alt Geçit Talebi

MHP'li Ersoy'dan Pınarbaşı'na Alt Geçit Talebi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaltı Mahallesi’nde vatandaşların ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla karayolu üzerine alt geçit yapılması talebini TBMM gündemine taşıdı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayaltı Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla karayolu üzerine alt geçit yapılması talebini TBMM gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Ersoy, bölgede can ve mal güvenliğinin sağlanması ile hayvan geçişlerinin güvenli hale getirilmesi için yapılabilecek çalışmaları Bakanlığa sordu. Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Kayaltı Mahallemizde vatandaşlarımızın ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin güvenli geçişinin sağlanması amacıyla, karayolu üzerine alt geçit yapılması talebini Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Can ve mal güvenliğinin sağlanması, Hayvan geçişlerinin güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Kayaltı Mahallemizin talebinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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