Kayseri'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Operasyonu: 1 Gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 120 paket kaçak sigara ve 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 2 bin 120 paket kaçak sigara ile 2290 kilo nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucunda; bir şüpheli şahsın temin ettiği kaçak sigaraları şehirde piyasaya süreceği bilgisi alındı. Ekiplerce düzenlenen operasyon neticesinde; M.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 2 bin 120 paket kaçak sigara ve 330 kilo nargile tütünü ele geçirildi. M.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.