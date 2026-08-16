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Kayserispor-Sivasspor Maçı Öncesi Arı Paniği

Kayserispor-Sivasspor Maçı Öncesi Arı Paniği
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Kayseri'de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi stadyum yakınında oğul veren arılar paniğe neden oldu. Ekipler, koruyucu kıyafetle arıları güvenli şekilde toplayarak bölgeden uzaklaştırdı.

KAYSERİ'de, Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi stadyum yakınında oğul veren arılar paniğe neden oldu. Bölgeye gelen ekipler, arıları güvenli şekilde alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Kayserispor ile Sivasspor arasında bugün saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu yakınlarında arı endişesi yaşandı. Stadyum çevresinde bulunan bir noktada arıların oğul verdiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bir polis memuru koruyucu kıyafet giyerek arıları oğul verdiği yerden aldı. Arılar bir kutunun içerisine konularak güvenli bir bölgeye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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