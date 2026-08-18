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Kayseri'de trafik saldırısına 180 bin lira ceza

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Kayseri'de trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücüye 180 bin lira para cezası verildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, tersten giden kamyona da 20 bin lira ceza kesildi.

Kayseri'de saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan "Trafikte kavga" ihbarına konu araç ve sürücüsü sivil trafik ekiplerince tespit edildi.

Saldırı amacıyla aracından inen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Öte yandan, "Talas Mevlana Mahallesi'nde kamyon tersten gidiyor" paylaşımına konu araç ekiplerce tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 20 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA
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