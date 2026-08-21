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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda arkadaşları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 59 yaşındaki H.K., bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; H.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 59 yaşındaki H.K. ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. H.K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında da 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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