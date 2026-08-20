Haberler

Kayseri Lisesinden TEKNOFEST Finaline Otonom Araç Başarısı

Kayseri Lisesinden TEKNOFEST Finaline Otonom Araç Başarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenleriyle geliştirdikleri otonom araçla TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kaldı. 28 araç arasında yarışan ekip, 25 üniversite takımı arasından finale kalan 3 lise ekibinden biri olarak 'Özgün Araç' kategorisinde başarı elde etti.

Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde geliştirdikleri otonom araçla TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda finale kalmayı başardı.

Liseden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Binek Otonom Araç Yarışması'nda toplam 28 araç mücadele ediyor.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 üniversite takımının yanı sıra yarışmaya hak kazanan yalnızca 3 lise ekibinden biri oldu.

Öğrenciler, "Özgün Araç" kategorisinde finale kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: AA
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
Neden yeniden yükselişte? İşte altının ateşine atılan 3 odun

Neden yeniden yükselişte? İşte altının ateşine atılan 3 odun
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak

335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor

Aziz başkan gerekeni yaptı!