Kartal Haberleri - Kartal Haber - Haberler

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Kartal Haberleri

Kartal haber, Kartal son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kartal hangi yakada? Kartal nereye bağlı? Kartal nerede?

Kartal hangi yakada? Kartal nereye bağlı? Kartal nerede?

Kartal - 3 Saat Önce
Ümraniye hangi yakada? Ümraniye nereye bağlı? Ümraniye nerede?

Ümraniye hangi yakada? Ümraniye nereye bağlı? Ümraniye nerede?

Kartal - 3 Saat Önce
Sultanbeyli hangi yakada? Sultanbeyli nereye bağlı? Sultanbeyli nerede?

Sultanbeyli hangi yakada? Sultanbeyli nereye bağlı? Sultanbeyli nerede?

Kartal - 3 Saat Önce
Sancaktepe hangi yakada? Sancaktepe nereye bağlı? Sancaktepe nerede?

Sancaktepe hangi yakada? Sancaktepe nereye bağlı? Sancaktepe nerede?

Kartal - 3 Saat Önce
Beykoz hangi yakada? Beykoz nereye bağlı? Beykoz nerede?

Beykoz hangi yakada? Beykoz nereye bağlı? Beykoz nerede?

Kartal - 3 Saat Önce
Isparta haberi | Gönen Emniyet Müdürü Yöndem görevine başladı

Isparta haberi | Gönen Emniyet Müdürü Yöndem görevine başladı

Kartal - Dün 17:16
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Kartal - 30.08.2022
Antalya politika haberi... Başkan Uysal'dan Akseki ve İbradı ziyareti

Antalya politika haberi... Başkan Uysal'dan Akseki ve İbradı ziyareti

Kartal - 28.08.2022
Balıkesir haber... Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı

Balıkesir haber... Burhaniye'de Emniyet Müdürü Kartal görevine başladı

Kartal - 27.08.2022
Isparta haber! Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

Isparta haber! Tayini çıkan Gönen Emniyet Müdürü Metin Kartal veda etti

Kartal - 24.08.2022
Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı

Kartal - 21.08.2022
Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Kartal - 21.08.2022
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Törenine Katıldı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Hacı Bektaş-I Veli'yi Anma Törenine Katıldı

Kartal - 18.08.2022
Ankara yerel haberleri... Yenimahalle'de Muharrem Anması

Ankara yerel haberleri... Yenimahalle'de Muharrem Anması

Kartal - 15.08.2022

Kartal'da Dünya Barış Günü'nde türkü şöleni
Kartallılar, Aşure Lokmasında Buluştu

Kartallılar, Aşure Lokmasında Buluştu

Kartal - 12.08.2022
Kartal Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Kartal Cemevi'nde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Kartal - 11.08.2022
Ümraniyespor'un, Fazıl Say'ın iddialarına verdiği videolu cevap sosyal medyayı salladı

Ümraniyespor'un, Fazıl Say'ın iddialarına verdiği videolu cevap sosyal medyayı salladı

Kartal - 09.08.2022
Kerbela Şehitleri Kartal'da Anıldı

Kerbela Şehitleri Kartal'da Anıldı

Kartal - 09.08.2022
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor

Kartal - 09.08.2022
AK Parti İstanbul saha çalışmalarını artırdı

AK Parti İstanbul saha çalışmalarını artırdı

Kartal - 07.08.2022
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: 'Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz'

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz"

Kartal - 06.08.2022
Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ı meslektaşları unutmadı

Şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ı meslektaşları unutmadı

Kartal - 04.08.2022
İSKİ'nin Kartal ve Maltepe'de Tamamladığı Altyapılar Hizmete Açıldı. İmamoğlu: Geçici Değil Kalıcı Çözümler Üretme Konusunda Kararlıyız

İSKİ'nin Kartal ve Maltepe'de Tamamladığı Altyapılar Hizmete Açıldı. İmamoğlu: Geçici Değil Kalıcı Çözümler Üretme Konusunda Kararlıyız

Kartal - 25.07.2022
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Büyükşehir'in 3 milyar 788 milyon TL'lik yatırımları

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Büyükşehir'in 3 milyar 788 milyon TL'lik yatırımları

Kartal - 24.07.2022
Babacan: 'Lügatimizde Rövanşizm Yok. Bu Dönemin İcraatları, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Denetiminden, İdari Denetimden, Meclis Denetiminden...

Babacan: "Lügatimizde Rövanşizm Yok. Bu Dönemin İcraatları, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Denetiminden, İdari Denetimden, Meclis Denetiminden...

Kartal - 22.07.2022
Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer hayatı ve biyografisi!

Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer hayatı ve biyografisi!

Kartal - 22.07.2022
Yenimahalle'nin 20'nci Yenimek Kurs Merkezi Açıldı

Yenimahalle'nin 20'nci Yenimek Kurs Merkezi Açıldı

Kartal - 20.07.2022
Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

Kartal - 05.07.2022
KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

Kartal - 05.07.2022
Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti

Kartal - 05.07.2022
Kartal Belediyesi ve İbb'den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği

Kartal Belediyesi ve İbb'den Amatör Kulüplere Spor Malzemesi Desteği

Kartal - 05.07.2022
Eski Bakan Moğultay, Vefatının 5'nci Yılında Mezarı Başında Anıldı

Eski Bakan Moğultay, Vefatının 5'nci Yılında Mezarı Başında Anıldı

Kartal - 05.07.2022
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler

Kartal - 03.07.2022
Tuşba Belediyesi büyük bir projesini daha hizmete açtı

Tuşba Belediyesi büyük bir projesini daha hizmete açtı

Kartal - 03.07.2022
Yenimek Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yenimek Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kartal - 03.07.2022
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN VATAN KOŞUSU

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN VATAN KOŞUSU

Kartal - 03.07.2022
KABLOLU DEHŞETE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

KABLOLU DEHŞETE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Kartal - 03.07.2022
Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde İlçe Halkının Yanında

Kartal Belediyesi, Zor Günlerinde İlçe Halkının Yanında

Kartal - 29.06.2022
Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Kartal - 27.06.2022
(Düzelterek yeniden) Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu

(Düzelterek yeniden) Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu

Kartal - 27.06.2022
40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim

40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim

Kartal - 27.06.2022
SÜPÜRGENİN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, 40 YILLIK EŞİNİ KABLOSUYLA BOĞDU

SÜPÜRGENİN SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, 40 YILLIK EŞİNİ KABLOSUYLA BOĞDU

Kartal - 27.06.2022
İSTANBUL Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı (1)

İSTANBUL Megakentte depreme karşı en büyük tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı (1)

Kartal - 24.06.2022
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu

Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu

Kartal - 18.06.2022
2. Kartal Kitap Fuarı Devam Ediyor

2. Kartal Kitap Fuarı Devam Ediyor

Kartal - 16.06.2022
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Kartal - 15.06.2022
Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Sancaktepe'de 44 kaçak göçmen kamyon kasasında yakalandı

Kartal - 15.06.2022
Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Gönen'de muhtarlar toplantısı yapıldı

Kartal - 14.06.2022
Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar

Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar

Kartal - 14.06.2022
Kartal Kitap Fuarı Dördüncü Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı

Kartal Kitap Fuarı Dördüncü Gününde de Önemli İsimleri Ağırladı

Kartal - 14.06.2022
Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar

Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar

Kartal - 14.06.2022
Zabıta memurunun suçladığı kaymakamın görev yeri değişti

Zabıta memurunun suçladığı kaymakamın görev yeri değişti

Kartal - 14.06.2022
Kartal Belediyesi ve Makud, Afetlerde Birlikte Çalışmaya Hazırlanıyor

Kartal Belediyesi ve Makud, Afetlerde Birlikte Çalışmaya Hazırlanıyor

Kartal - 14.06.2022
Fatih'te kumar operasyonu

Fatih'te kumar operasyonu

Kartal - 13.06.2022
Fatih'te kumar operasyonu

Fatih'te kumar operasyonu

Kartal - 13.06.2022
2. Kartal Kitap Fuarı Başladı

2. Kartal Kitap Fuarı Başladı

Kartal - 11.06.2022
İSKİ İstanbul KARTAL su kesintisi: 8 Haziran 2022 Çarşamba Kartal sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ İstanbul KARTAL su kesintisi: 8 Haziran 2022 Çarşamba Kartal sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kartal - 08.06.2022
Adalar'da yangın tatbikatı

Adalar'da yangın tatbikatı

Kartal - 06.06.2022
Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı

Çekmeköy'de motosiklet hırsızlığı

Kartal - 04.06.2022
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Heyecanı

Kartal - 04.06.2022
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: 'SGK yasası bir devrimdir'

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "SGK yasası bir devrimdir"

Kartal - 02.06.2022
Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

Zabıta, kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

Kartal - 02.06.2022
Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu

Kartal - 02.06.2022
Yenimahalle Belediyesi, Turgut Özal Mahallesine 200 Çam ve Sedir Fidanı Dikti

Yenimahalle Belediyesi, Turgut Özal Mahallesine 200 Çam ve Sedir Fidanı Dikti

Kartal - 29.05.2022
Finans uzmanı, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu

Finans uzmanı, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu

Kartal - 25.05.2022
Ziraat odası başkanları Akyurt'ta buluştu

Ziraat odası başkanları Akyurt'ta buluştu

Kartal - 25.05.2022
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kartal - 24.05.2022
Yenimahalle'de Ağaç Dikim Töreni

Yenimahalle'de Ağaç Dikim Töreni

Kartal - 24.05.2022
Sinan Yağmur: Hayata dair her lezzet gönülden alınır

Sinan Yağmur: Hayata dair her lezzet gönülden alınır

Kartal - 23.05.2022
Çerkes Sürgünü'nde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Çerkes Sürgünü'nde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Kartal - 22.05.2022
Çerkes Sürgünü'nde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Çerkes Sürgünü'nde Hayatını Kaybedenler Kartal'da Anıldı

Kartal - 22.05.2022
İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

İstanbul'un Marmara'ya Kıyısı Bulunan 17 İlçesine 100 Tsunami Tabelası Konulacak

Kartal - 21.05.2022
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde kutlandı

Kartal - 19.05.2022
Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatim eden öğrenciler için program düzenledi

Van'da Kur'an-ı Kerim'i hatim eden öğrenciler için program düzenledi

Kartal - 17.05.2022
Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi

Son Dakika | Hakim ve savcılardan Anadolu Adliyesi'nde resim sergisi

Kartal - 16.05.2022
ANADOLU ADALET SARAYI'NDA RESİM SERGİSİ

ANADOLU ADALET SARAYI'NDA RESİM SERGİSİ

Kartal - 16.05.2022
''Glütensiz Hayat Şenliği' Kartal'da

"'Glütensiz Hayat Şenliği" Kartal'da

Kartal - 15.05.2022
Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi

Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi

Kartal - 11.05.2022
Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

Kartal'da kumar oynatılan işyerine baskın: Şüphelilere para cezası yağdı

Kartal - 08.05.2022
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarla bayramlaştı

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, vatandaşlarla ve çalışanlarla bayramlaştı

Kartal - 08.05.2022

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