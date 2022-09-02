Kartal Haberleri - Kartal Haber - Haberler

Kartal Haberleri
Kartal haber, Kartal son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ümraniyespor'un, Fazıl Say'ın iddialarına verdiği videolu cevap sosyal medyayı salladı
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki söylemlerine tepki yağıyor
Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan: "Alevi Kurumlarını Sindirmeye, Korkutmaya Yönelik Saldırıları Kınıyoruz"
İSKİ'nin Kartal ve Maltepe'de Tamamladığı Altyapılar Hizmete Açıldı. İmamoğlu: Geçici Değil Kalıcı Çözümler Üretme Konusunda Kararlıyız
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Büyükşehir'in 3 milyar 788 milyon TL'lik yatırımları
Babacan: "Lügatimizde Rövanşizm Yok. Bu Dönemin İcraatları, Bağımsız ve Tarafsız Bir Yargı Denetiminden, İdari Denetimden, Meclis Denetiminden...
Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer hayatı ve biyografisi!
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı! İşte kısıtlama kapsamına alınan yerler
Son dakika haberleri | Ümraniye'de elektrikli süpürge sesi nedeniyle tartıştığı 40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü
(Düzelterek yeniden) Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, 40 yıllık eşini kablosuyla boğdu
40 yıllık eşini süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü! Cinayet nedeni de en az olay kadar vahim
Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar
Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteciye kazma kürek ile saldırdılar
İSKİ İstanbul KARTAL su kesintisi: 8 Haziran 2022 Çarşamba Kartal sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
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