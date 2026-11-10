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Van Bahçesaray'da Atatürk için 88. yıl anma töreni düzenlendi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saat 09.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; Kaymakam Salih Kartal, askeri ve emniyet yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Bahçesaray Kaymakamı Salih Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özgür Çakıcı, İlçe Emniyet Amiri Önen Ardınç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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