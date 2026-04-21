Kartal, dronu kaptı

Güncelleme:
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğa çekimi yapan Baki Kaya'nın dronunu bir kartal kaptı. Kartal, yaklaşık 40 dakika dronu uçurduktan sonra arazide bir kayanın üzerine bıraktı.

Erzincanlı doğa fotoğrafçısı Baki Kaya, Refahiye ilçesi Orçul bölgesinde dron kamerasıyla görüntü çekmeye çıktı. Araziden görüntü alınırken süzülen bir kartal dronu kapıp, götürdü. Kartal, kayıt halindeki dronla yaklaşık 35-40 dakika uçtu. Kartalın bir kaya üzerine bıraktığı dronu Baki Kaya ve arkadaşı sinyalinden ulaşarak buldu.

'KARTAL DA BAYAĞI ÇEKİM YAPMIŞ'

Yaşadığı olayı anlatan Baki Kaya, "Doğada çekim yaparken kartal dronu kaptı. Bayağı bir mesafe götürdü. Üzerindeki konuma göre yaklaşık 30-40 dakika uçurmuş. Kayanın tam başında bulduk dronu. Kartal da bayağı bir çekim yapmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
