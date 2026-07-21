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Erzurum'da gökyüzünde nefes kesen mücadele: Atmaca kartala saldırdı

Erzurum'da gökyüzünde nefes kesen mücadele: Atmaca kartala saldırdı
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Erzurum'un Tortum ilçesinde bir atmaca, bölgesini korumak için kartala havada defalarca pike yaparak saldırdı. Kartal karşılık vermeyip bölgeyi terk etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, gökyüzünde iki yırtıcı kuşun bölge hakimiyeti mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Alanını korumak isteyen bir atmaca, kendisinden kat kat büyük olan kartala havada defalarca pike yaparak saldırdı.

Olay, Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, semada süzülen bir kartal, bölgesini ve yuvasını koruma içgüdüsüyle hareket eden bir atmacanın hedefi oldu. Kartalın etrafında hızla manevralar yapan atmaca, art arda gerçekleştirdiği tehlikeli dalışlarla dev kuşu defalarca taciz etti.

Kartal karşılık vermedi, bölgeyi terk etti

Uzun süre devam eden hava saldırısı sırasında, kartalın agresif hareketler sergileyen atmacaya karşılık vermemesi ve sadece kaçış manevraları yapması dikkat çekti. Atmacanın ısrarlı baskısı ve seri vuruşları karşısında direnemeyen kartal, çareyi bölgeden hızla uzaklaşarak gözden kaybolmakta buldu.

Yuvayı koruma içgüdüsü

Uzmanlar, doğada zaman zaman görülen bu tür agresif davranışların, küçük yırtıcıların yuvalarını, yavrularını veya avlanma alanlarını dev avcılardan koruma içgüdüsünden kaynaklandığını belirtiyor. Atmacanın kıvraklığını kullanarak kartalı kendi bölgesinden sürmeyi başardığı o sıra dışı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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