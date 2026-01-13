Haberler

Savcı M.Ç.K., hakim A.K.'yi neden vurdu, A.K. öldü mü?

Savcı M.Ç.K., hakim A.K.'yi neden vurdu, A.K. öldü mü?
İstanbul'un Kartal ilçesindeki Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görev yapan savcı M.Ç.K., aynı dairede görevli kadın hakim A.K.'yi silahla yaraladı. Olay, mahkeme odasında gerçekleşti ve hakim A.K.'nin ayağından yaralandığı bildirildi.

Savcı M.Ç.K.'nin hakim A.K.'ye saldırmasının nedeni merak konusu olurken, A.K.'nin hayati durumuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Savcı M.Ç.K., hakim A.K.'yi neden vurdu, A.K. öldü mü?

SAVCI M.Ç.K., HAKİM A.K.'Yİ NEDEN VURDU?

Olay, 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.

Savcı M.Ç.K., hakim A.K.'yi neden vurdu, A.K. öldü mü?

Savcı M.Ç.K., hakim A.K.'yi neden vurdu, A.K. öldü mü?

HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından adliyede inceleme başlatılırken Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan şüpheli savcı, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı.

"TAKINTI" İDDİASI

Saldırganın, hakime takıntılı olduğu ve daha önce Anadolu Adliyesi'nde birlikte görev yaptıkları, kadın hakimin bu yüzden Bölge Adliye mahkemesine geçtiği iddia edildi.

