İstanbul KARTAL su kesintisi! 28-29 Ocak İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KARTAL su kesintisi! 28-29 Ocak İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ocak İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

KARTAL SU KESİNTİSİ

İSKİ Kartal su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: YAKACIK YENİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 28.01.2026 15:41:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.01.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
