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Doğubayazıt’ın Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Kartal, Kaymakam Ayvat'ı Ziyaret Etti

Doğubayazıt’ın Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Kartal, Kaymakam Ayvat'ı Ziyaret Etti
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Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Kartal görevine başladı, ardından Kaymakam Mustafa Ayvat'ı ziyaret etti.


Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Kartal görevine başladı, ardından Kaymakam Mustafa Ayvat’ı ziyaret etti. Kartal, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken Muğla’nın Seydikemer ilçesine tayin olan Davut Şen ile birlikte Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat’ı makamında ziyaret etti.

MEHMET KARTAL YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Doğubayazıt’ta eğitim yönetiminde yaşanan görev değişimiyle birlikte Mehmet Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevi devraldı. İlçedeki eğitim hizmetlerinin yeni dönemde Kartal’ın yönetiminde sürdürülmesi beklenirken, görev değişiminin ardından gerçekleştirilen ziyaretle yeni dönem resmen başlamış oldu.

KAYMAKAM AYVAT’A ZİYARET

Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal ile Seydikemer’e tayin olan Davut Şen, Kaymakam Mustafa Ayvat’ı ziyaret ederek görev değişimine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette ilçedeki eğitim çalışmalarının devamlılığı ve kurumlar arası koordinasyon ön plana çıktı.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM

Mehmet Kartal’ın göreve başlamasıyla birlikte Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yeni dönem başladı. İlçedeki okullar, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yatırımlarına yönelik çalışmaların Kartal’ın yönetiminde devam etmesi bekleniyor

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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