İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

Kartal'da bir kişinin elektrik direğinde asılı olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, direkte asılı halde bulunan kişiyi tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve delil çalışması başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölüm nedeninin netleşmesi için adli süreç işletildi.