Haberler

İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı

İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı Haber Videosunu İzle
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kişi kendisini elektrik direğine asarak yaşamına son verdi.

Kartal'da bir kişinin elektrik direğinde asılı olduğu yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, direkte asılı halde bulunan kişiyi tespit etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık kontrolü yapılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, inceleme ve delil çalışması başlatıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölüm nedeninin netleşmesi için adli süreç işletildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Mamdani'den dikkat çeken hareket! Resmi konutuna taharet musluğu taktırmış

Müslüman başkan yine gündem! Resmi konuta yaptırdığına bir bakın
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu

Tüm dünya onu konuşuyordu! Akıbeti belli oldu
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

4 milyona yakın takipçisi var! Ünlü fenomen gözaltına alındı
'Annem hasta' diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler

"Annem hasta" diyerek Beşiktaş'tan giden futbolcudan olay sözler