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Taşova Kaymakamı Kartal için veda programı düzenlendi

Taşova Kaymakamı Kartal için veda programı düzenlendi
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Taşova Kaymakamlığı'ndan Van'ın Bahçesaray ilçesine atanan Salih Kartal için veda yemeği düzenlendi. Kartal, görev süresince adaletli hizmet verdiğini belirtirken, Belediye Başkanı Ömer Özalp kendisine teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Taşova Kaymakamlığından Van'ın Bahçesaray ilçesine atanan Salih Kartal için veda yemeği düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kartal,

"Taşova ilçemizde yaklaşık olarak 2 yıl görev yaptım, bu süre içerisinde elimizden geldiğince hem köylerimize hem de ilçe merkezimize hayırlı hizmetler etmeye çalıştım. Devletimizin bizlere verdiği yetki çerçevesinde adaletli şekilde görev yapmaya çalıştık. Görev sürem içerisinde Taşova ilçesine severek ve gönülden hizmet etmeye çalıştım. Ne kadar fiziki olarak ta buradan ayrılsam da gönlümün bir parçası her zaman burada olacaktır, çünkü burada çok kıymetli dostluklar kazanarak ayrılıyorum"

Belediye Başkanı Ömer Özalp ise "Görev süresi boyunca ilçemize sunduğu hizmetler ve özverili çalışmalarından dolayı Kaymakamımız Salih Kartal'a teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Bahçesaray'da başarılar diliyorum" dedi.

Program Kaymakam Kartal'a plaket ve hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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