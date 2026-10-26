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Şırnak Güçlükonak'ta petrol işçisi Sözdar Kartal üzerine malzeme devrilerek öldü

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Şırnak Güçlükonak'ta petrol işçisi Sözdar Kartal üzerine malzeme devrilerek öldü
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında taşeron firma işçisi Sözdar Kartal'ın üzerine malzeme devrilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal, Batman'ın Kozluk ilçesi Yanıkkaya köyünde toprağa verildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı bölgesinde petrol arama sahasında üzerine malzeme devrilen taşeron firma işçisi Sözdar Kartal yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı Ağaçyurdu köyü mevkisindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) hizmet veren yüklenici firmaya ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Sözdar Kartal'ın üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle malzeme devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından araçla belirli bir noktaya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen Kartal'ın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Kartal'ın cenazesi, Şırnak Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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