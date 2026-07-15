"78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"Ne 5. Günde Milletvekili, Hakim ve Depremde Yakınlarını Kaybeden Avukat da Eşlik Etti

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin Bolu Adalet Sarayı önünden başlattığı "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", beşinci gününde Ankara'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı. Bugünkü yürüyüşe, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yangında oğlunu kaybeden hakim Serpil Gençbay ve 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden avukat Duygu İnegöllü de eşlik etti.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında, aralarında çocukların da bulunduğu 78 yakınını kaybedenler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nü beşinci gününde sürdürüyor.

Aileler, yürüyüşte, "Yarım kalan adalet, adalet değildir", "Grand Kartal Otel kötülük müzesine dönüştürülsün", "Hiçbir makam hukuktan üstün değildir", "Tüm sorumlular yargı önüne" yazılı dövizler taşıdı. Ailelerin yürüyüşünün bugünkü bölümü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona erecek.

VEKİL, HAKİM VE AVUKAT ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE

Yangında oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu avukatlarından Duygu İnegöllü de "Adalet Yürüyüşü"ne eşlik etti.

"BAKANLIK YETKİLİLERİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERSİN" TALEBİ

Aileler, "Henüz yargılama süreci başlamamış olan ve halen görev başında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri hakkında yargı sürecinin başlatılmasını ve adalet önünde hesap vermelerini" talep ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Avukat Duygu İnegöllü, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. CHP'li Özlale, şunları kaydetti:

"Bu ailelerin talebi çok açık: Bu büyük ihmalde sorumluluğu bulunan herkes, makamı ve unvanı ne olursa olsun yargı önüne çıkarılsın. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen kamuoyunun vicdanını yaralayan ciddi soru işaretleri var. Bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni ancak uzun bir gecikmeyle verildi, buna rağmen iddianame hala hazırlanmadı. Davayı titizlikle yürüten mahkeme başkanının görev yerinin değiştirilmesi ise adaletin bağımsızlığı konusunda yeni kaygılar doğurdu. Eğer bakanlık yetkilileri yargılanacaksa, dosyaya hakim olan hakimin artık o mahkemede bulunmayacak olması ailelerin endişelerini daha da artırıyor. Aileleri inciten bir başka konu ise, Kartalkaya faciasının görüntüleri hala hafızalardayken karşılarına aynı şirketin reklamlarının çıkması. Acıları ticari kaygıların gölgesinde bırakmaya çalışan bu anlayış kabul edilemez. Bunun da hukuki ve vicdani hesabı mutlaka sorulacaktır. Kartalkaya Aile Platformu, yürüyüşünü cumartesi sabahı Ankara'da tamamlayacak. O yürüyüşte 6 Şubat depremlerinde ve İliç faciasında yakınlarını kaybeden aileler de onların yanında olacak. Çünkü acıları farklı olsa da talepleri ortak: Eksiksiz ve gecikmeyen adalet. Biz de o gün onların yanında olacağız. Adalet isteyen herkesi de bu haklı mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü yarım kalan adalet, adalet değildir."

"HAYALLERİMİZ DE HEDEFİMİZ DE AYNI, ADALET İSTİYORUZ"

Avukat Duygu İnegöllü da Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak Kartalkaya ailelerinin yürüyüşünü desteklediklerini belirterek, "Sonuçta hayallerimiz de hedefimiz de aynı. Adalet istiyoruz. 18 Temmuz'da hep birlikte Ulus'ta olalım" dedi.

Kaynak: ANKA