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İstanbul'dan gelen hafızlık kursu öğrencileri Marmaris'i ziyaret etti

İstanbul'dan gelen hafızlık kursu öğrencileri Marmaris'i ziyaret etti
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İstanbul Kartal İlçe Müftülüğüne bağlı Talip İdris Kahraman Hafızlık Kur'an Kursu'ndan 40 hafız öğrenci ve 5 öğretici, eğitim ve kültür gezisi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

İstanbul Kartal İlçe Müftülüğüne bağlı Talip İdris Kahraman Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri, eğitim ve kültür gezisi kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya geldi.

Muğla, Marmaris ve Bodrum'u kapsayan gezi programı çerçevesinde ilçeye gelen 40 hafız öğrenci ile 5 öğretici, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından karşılandı.

Öğrenciler ve öğreticilerle yakından ilgilenen Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gezi programının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kabulün ardından İstanbul'dan gelen heyet, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımaya yönelik düzenlenen kültür turuna katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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