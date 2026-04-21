Haberler

Kartal droneyi havada kaptı, zirvede bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir kartal, drone ile çekim yapan kişiye ait droneyi havada kaparak dağın zirvesine bıraktı. O anlar kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Baki Kaya köylerin tanıtımı amacıyla drone ile görüntü çekimi yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı.

Çekim esnasında havada süzülen bir kartal, droneye saldırarak cihazı pençeleriyle yakaladı. Bir süre droneyi taşıyan kartal, daha sonra dağın zirvesindeki alana bıraktı.

O anlar dronenin kamerasına yansıdı. Dronenin düştüğü yeri tespit eden Kaya, yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından cihazına ulaşmayı başardı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

