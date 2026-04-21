Kartal droneyi havada kaptı, zirvede bıraktı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir kartal, çekim için kullanılan droneyi havada kaparak dağın zirvesine bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Baki Kaya köylerin tanıtımı amacıyla drone ile görüntü çekimi yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı.

Çekim esnasında havada süzülen bir kartal, droneye saldırarak cihazı pençeleriyle yakaladı. Bir süre droneyi taşıyan kartal, daha sonra dağın zirvesindeki alana bıraktı.

O anlar dronenin kamerasına yansıdı. Dronenin düştüğü yeri tespit eden Kaya, yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından cihazına ulaşmayı başardı. - ERZİNCAN

